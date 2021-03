Brønnøy letter på tiltakene

Nyheter

- Selv om vi åpner litt opp, er det viktig at vi alle fortsatt er oppmerksomme og klar over smittesituasjonen i Norge. Vi vil derfor fortsatt anbefale bruk av munnbind. Og husk å holde avstand.

Det skriver kommunedirektør Frank Nilssen og kommuneoverlege Even Thorkildsen i en pressemelding lørdag.

Ifølge ordfører Eilif Trælnes er det ikke kommet svar på hvilken virustype vedkommende som ble smittet i Sandnessjøen og som jobber ved DMS-et har.

Lettelsene innebærer blant annet at alle butikker åpner som normalt igjen. Skoleelever på alle nivå skal møte på skolen. Hjemmekontor anbefales for alle som kan ha det. Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. Treningssentrene gjenåpnes det samme gjelder behandlingstilbud som fysioterapi.

Tiltakene som blir gjeldende

De fire viktigste tiltakene hver enkelt fortsatt har ansvar for er fortsatt:

Hold avstand, hold hendene rene, hold deg hjemme hvis du er syk og hold nede antall personer du møter.

Ut over det er dette tiltakene på nasjonalt nivå, og som gjelder i Brønnøy fra mandag:

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene er på gult nivå

Sosial kontakt

Alle bør begrense sosial kontakt.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Butikker

Alle kjøpesentre og butikker skal sørge for at det er mulig å holde minst én meters avstand.

Restauranter, kafeer, barer

Servering av alkohol kun til de som får servert mat.Skjenkestopp kl. 22.00.

Minst én meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand.

Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og det åpnes for idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

I individuelle utendørsidretter som ikke innebærer nærkontakt kan konkurransene samle deltakere fra idrettskretsen/region.

Voksne over 20 år i breddeidretten anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Arrangementer

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.

Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som kun samler deltakere fra samme kommune.

Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 3x200 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Servering av alkohol kun til de som får servert mat, skjenkestopp kl 22.00.

Reiser

Reiser til utlandet frarådes.

Unngå unødvendige reiser innenlands.

Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.

Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Ankomst Norge

Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge.

Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge. Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen. Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.

Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.

Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person iinnreisekarantene bør som regel gå i karantene.De bør også teste seg på dag sju etter innreiseselv om de ikke selv har vært i karantene.

Det finnes enkelte unntak fra disse kravene for personer som ankommer Norge.

Oppsummering av tiltak som gjelder finner du her (PDF, 358 kB).

Statsforvalteren i Nordland har som mål og gi en samlet anbefaling for alle kommuner i Nordland når det gjelder påske og reisevirksomhet. Denne vil bli lagt ut så snart den er utarbeidet.