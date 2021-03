Nytt smittetilfelle i Brønnøy av britisk mutant: - Ingen risiko for spredning

Nyheter

Kommuneoverlege Even Thorkildsen opplyser i en pressemelding at det er registrert en ny positiv test, som ble tatt onsdag 17. mars. Det skal dreie seg om en kontrolltest på en person som var på innreise fra utlandet.

- Test tatt på grensen ved ankomst Norge viser britisk mutasjon. Situasjonen er under kontroll. Ingen risiko for spredning lokalt fra den smittede, skriver Thorkildsen.

- Kan du si mer om hvorfor man mener at det ikke er risiko for spredning her?

- Isolasjon er iverksatt tidligere. Vedkommende har ikke hatt noen kontakt med befolkningen i Brønnøysund, svarer kommuneoverlegen.

Han opplyser at det per fredag morgen er gjennomført 6.301 tester i Brønnøy, og at man venter på 139 prøvesvar.

- Mange er nå testet ut av karantener, flere testes i dag, skriver legen.

Det opplyser også at det ennå ikke er avklart hvilken type virus som var knyttet til smittetilfellet 12. mars av personen i Sandnessjøen.

- Venter på beskjed, konstaterer Thorkildsen.