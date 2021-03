Ingen nye vurderinger av smittetiltak fredag

Nyheter

Torsdag opplyste kommunen i en pressemelding at man planlegger å åpne opp til nasjonalt nivå fra mandag, med forbehold om at man venter på prøvesvar på "en god del" nærkontakter i karantene samt svar på om "noen er smittet med mutert virus".

Når man ikke gjør en ny vurdering fredag likevel skyldes det at prøvesvarene man venter på sannsynligvis kommer fredag ettermiddag og lørdag, og man derfor ikke har noe grunnlag for en ny vurdering.

– Mandag åpner vi etter nasjonale retningslinjer om prøvene viser alt ok. Nå har vi rødt og noen lokale tilpasninger, og mandag vil vi åpne til nasjonale regler som før nedstenging, sånn at folk for eksempel kan få seg en øl til mat på uteservering, sier ordfører Eilif Trælnes i Brønnøy.

Kommunedirektøren fikk mandag fullmakt fra politikerne til å gjennomføre nedjustering av tiltak, men dersom behovet kommer for å innføre strengere tiltak må man kalle inn kommunestyret.

Planlegger for å åpne kjøpesenter, butikker og restauranter fra mandag Beredskapsgruppen i Brønnøy kommune har i møte torsdag besluttet å følge samme nivå som meldt på onsdag.

Brønnøy skal åpnes noe opp - dette er de nye tiltakene Kommunestyret vedtok mandag ettermiddag blant annet å åpne mer opp for butikker, fra og med onsdag skal barnehagene med ett unntak åpne.