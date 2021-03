Korona: Brønnøy uforandret til mandag

Nyheter

Det betyr at nasjonalt tiltaksnivå A - Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A, varer ut uken til og med søndag 21.3. kl 24.00. Det opplyser Brønnøy kommune i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Disse reglene gjelder:

Butikker og virksomheter skal holde stengt også lørdag 20.3, med unntak av matbutikker, vinmonopol og apotek. Jf pressemelding av 17.3.21.

matbutikker, vinmonopol og apotek. Jf pressemelding av 17.3.21. Munnbind skal fortsatt brukes innendørs utenfor eget hjem. Og utendørs hvis ikke to meters avstand kan holdes. Det presiseres at munnbind også skal brukes på kollektiv transport, som hurtigbåt, ferje, buss o.l.

Det opplyses at bakgrunnen for beslutningen er at det fortsatt er en uavklart smittesituasjon etter utbruddet forrige helg, men døren holdes åpen for at man kan åpne opp igjen butikker og kjøpesenter snart.

- Det er fortsatt en god del nærkontakter som er i karantene. Disse skal ta ny test etter 7 dager. Svar på disse testene ventes fredag ettermiddag og lørdag. I tillegg ventes det på svar på om noen er smittet med et mutert virus. Dette i sum gjør at det fortsatt skal holde stengt på dagens nivå, men planlegge for åpning jamfør nasjonalt nivå fra mandags morgen. Dersom vi får de svarene vi håper på i løpet av helgen, kan kjøpesentre, butikker og restauranter åpne fra mandag. Kommunedirektøren og kommuneoverlegen vil gjøre nye vurderinger, straks disse prøvesvarene foreligger. Mandag vil vi komme tilbake til råd om påsken siden vi da har mer oversikt over alle testresultater i forbindelse med smitte, skriver kommunedirektør Frank Nilssen og kommuneoverlege Even Thorkildsen i pressemeldingen.

