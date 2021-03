To nye smittede i Brønnøy - kommunen mener å ha kontroll

Nyheter

Kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy opplyser at det per onsdag morgen var gjennomført 6.085 koronatester i kommunen. Man venter nå på 65 prøveresultater, ned fra 137 på tirsdag. Tirsdag ble det imidlertid bekreftet to nye bekreftede smittetilfeller i kommunen.

- Meldt inn to nye positive i går 16. mars. Den ene er kjent nærkontakt til tidligere kjent smittet i starten av forrige uke. Den andre er innreise utland. Smittesporing er her gjennomført og situasjonen er under kontroll, sier Thorkildsen.

- Har man fått avklaring på hvilken type virus det var snakk om på de to personene som ble bekreftet smittet i Sandnessjøen og som var mistenkt smittet i Bodø? Og vet man nå om denne personen i Bodø er smittet?

- Den mistenkt smittede i Bodø har testet negativt og er ute av vårt system. Den smittede i Sandnessjøen foreligger det ingen svar ennå med hensyn til eventuelt mutantvirus, sier Thorkildsen.

- Oslo har nettopp innført egen forskrift for byggebransjen og gjennomføring målrettet testing og smittesporing på byggeplasser etter flere utbrudd knyttet til slike. I Brønnøy har man nå fått et bekreftet smittetilfelle knyttet til DMS-byggeplassen. Vurderer man tiltak for å følge opp byggeplasser – som det er flere av i byen for tiden – framover?

- Det er kommet inn svar på de fleste nærkontakter med hensyn til byggeplass. Venter på flere svar i dag. Ingen meldte nye positive foreløpig i denne saken. Målrettet testing er noe vi vurderer, skriver Thorkildsen.

- Har man fått prøveresultater på alle nærkontakter til smitteutbruddet 11. mars (sju personer smittet)?

- Alle nærkontakter testes så fort som mulig etter de er erkjent som nærkontakter. Hvis nærkontaktene tester negativt da og ikke utvikler symptomer kan de teste seg ut av karantene tidligst med test på dag 7. Så det er nok litt tidlig at alle er testet ut ennå, sier Thorkildsen.