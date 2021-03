Norges mest attraktive sted skal kåres

Nyheter

«Dette er sjuende året vi leter etter byer og steder der det er godt å bo, arbeide eller bare være på besøk. Vi ønsker å får frem forbilder fra hele landet. Og husk at om en by ble nominert i fjor, men ikke nådde opp, er det ingenting i veien for å prøve igjen i år.», skriver regjeringen på sine nettsider.

Innbyggerne kan nominere et sted i perioden 19. februar – 19. mars.

Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling - Attraktiv by - skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig.

Kommuner som evner å ta en ledende rolle i by- og stedsutviklingen, i nært og forpliktende samarbeid med blant andre private aktører og innbyggere, vurderes positivt. Det samme gjør bruk av innovative arbeidsmetoder, verktøy og løsninger. Prisen skal fremheve og belønne forbilder med konkrete, fysiske resultater og gode prosesser knyttet til planlegging, medvirkning og gjennomføring av planer og tiltak.

God stedsutvikling og bærekraftige areal- og transportmessige grep som fremmer kompakt by- og tettstedsutvikling og mer sykling og gange vektlegges. Samtidig er det viktig å ta vare på og skape gode friområder og attraktive bomiljø med gode boliger. De bygde omgivelsene må utformes med kvalitet og bidra til byliv, gode møteplasser og opplevelser. FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for byenes arbeid.

Du kan nominere det stedet du mener er mest attraktivt her.