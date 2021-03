Åpner for besøk

Nyheter

Det går fram av en pressemelding onsdag. Kommunen presiserer at de samme anbefalingene gjelder for besøk inn i sykehjem og omsorgsboliger som for den øvrige befolkningen:

*Alle bør unngå besøk og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk for personer som er i livets siste fase.

* Ved Brønnøy sykehjem, Hestvadet omsorgsbolig og Velfjord omsorgssenter vil hovedinngangen være stengt ut uka, og besøkende må ringe på til den aktuelle bogruppe eller avdeling for å komme inn.

* I tillegg til påbud om bruk av munnbind, vil de samme reglene for smittevern og besøksprotokoll videreføres.

* For sykehjemmets del må det gjøres avtale i forkant av besøk.