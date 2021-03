Regnskapet gikk i pluss

Nyheter

Rådmann Brit Skjevling i Vega kommune presenterer et positivt regnskapsresultat for fjoråret med mindreforbruk på de fleste ansvarsområdene. Hun sier til formannskapet at det er forskjellige årsaker til dette. Blant annet har pandemien ført til perioder med stengt basseng og stans i ordningen med gratis varm skolemat.