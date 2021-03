Brønnøy flytter vaksineringen til samfunnshuset

Nyheter

Det opplyser assisterende helse- og omsorgssjef Tonje Johansen til BAnett. På grunn av koronasituasjonen i kommunen flyttes vaksineringen til samfunnshuset, hvor man kan ivareta smittevernet bedre. Den blir også på fredag istedenfor onsdag.

75 - 84 år

- Alle som får time til vaksinasjon blir kontaktet i forbindelse med dette. Timene tildeles fra i dag og utover uken, skriver Johansen til BAnett mandag.

Brønnøy mottar 78 vaksinedoser denne uken og 120 vaksinedoser i uke 12.

- Stort sett alle disse går til første dose for aldersgruppen 75-84 år. Ved utgangen av uke 12 skal de fleste i denne gruppen ha fått første dose av vaksinen, skriver Johansen.

Kommunen følger fortsatt FHIs prioriteringsliste for vaksinering (se nederst).

Stopp for Astra Zeneca

I Brønnøy er det satt 190 doser AstraZeneca vaksiner på helsepersonell. Denne vaksinen ble fra nasjonalt hold satt på vent i forrige uke.

- Brønnøy har 110 doser igjen av denne vaksinen som etter planen skulle settes i slutten av uke 10 og i uke 11. Nå venter vi på nærmere avklaring i forhold til denne, skriver Johansen.

FHIs prioriteringsliste

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år





