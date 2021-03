Sømna åpner skoler, barnehager, treningssentre og svømmehall

Nyheter

Etter et møte i Sømna kommunes kriseledelse som startet klokka 13 mandag, er det nå klart at Sømna åpner igjen.

Mer oversiktlig

"Sømna og Brønnøy representerer et felles bo- og arbeidsmarked med korte avstander og stor mobilitet mellom kommunene. Et smitteutbrudd i Brønnøy kan derfor raskt få konsekvenser også for Sømna kommune.

I uavklarte lokale smittesituasjoner det derfor kommunens strategi raskt å gjennomføre kraftfulle tiltak i egen kommune inntil man får oversikt over omfanget av situasjonen. Det er videre også kommunens strategi å lette på tiltakene raskt etter at situasjonen igjen blir vurdert som oversiktlig.

I Sømna kommune er det per 15.3.2021 ikke registrert smittede, men kommunen venter fortsatt på svar fra to prøver som av tekniske årsaker er tatt på nytt. Smittesituasjonen vurderes nå, etter omfattende tiltak, testing og smittesporing, å være mer oversiktlig", står det i pressemeldingen signert ordfører Hans Gunnar Holand.

Det går videre frem at kriseledeledelsen i Sømna derfor opphever tiltakene som ble besluttet 12.3.2021.

Dette gjelder fra midnatt:

1. Skolene åpnes og drives etter gult tiltaksnivå.

2. Barnehager åpnes og drives etter gult tiltaksnivå.

3. Sømna kulturskole åpnes og drives etter gult tiltaksnivå.

4. Sømna folkebibliotek åpnes.

5. Treningssentrene åpnes. Det vises til nasjonale avstandskrav ved høyintensitetstrening.

6. Organiserte fritidsaktiviteter åpnes for barn og unge under 20 år.

7. Svømmehallen og idrettshallene holdes åpen for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år.

8. Sømna omsorgshjem åpnes for besøkende. Besøkskontroll opprettholdes.

For øvrig gjelder nasjonale regler.

Anbefaler å kjøre barna selv

Selv om det nå anses greit å sende barna på skolen, så anbefaler kommunen å ikke benytte skolebussen.

"For å redusere smitterisiko på skolebusser oppfordres foreldre som har mulighet for dette til å kjøre barna på skolen.", står det i pressemeldingen, som også oppfordrer til hjemmekontor der dette er mulig.

For øvrig gjelder nasjonale anbefalinger, går det frem av pressemeldingen som avslutter med at restauranter og andre virksomheter ikke lenger anbefales å holde stengt i Sømna kommune.

