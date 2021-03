Følg kommunestyrets behandling av tiltak

Nyheter

Møtet foregår på Teams, og kan ses direkte i videoen over saken. Sendingen produseres av Brønnøy kommune.

Eneste sak på sakslisten mandag er «Endring og videreføring av smitteverntiltak - Korona».

Kommunedirektørens innstilling til kommunestyret innebærer blant at kommunedirektør Frank Nilssen gis fullmakt til å ta ned tiltaksnivået. Kommunestyret må fortsatt konsulteres om tiltaksnivået må økes.

Det foreslås også noen endringer av tiltak, blant annet åpning av barnehager fra og med 17. mars, med unntak for Toftsundet barnehage som holdes stengt til 19. mars, og det åpnes for at bensinstasjoner kan holde åpent, men uten salg av varmmat.

Det er kommunestyret som vedtar om disse lettelsene settes i kraft.

Kommunedirektørens innstilling Kommunedirektørens innstilling: 1. Kommunestyret gir fullmakt til kommunedirektøren å ta ned tiltaksnivået. Hvis tiltaksnivået må økes, skal kommunestyret innkalles. 2. Brønnøy kommune skal videreføre tiltaksnivå A med følgende unntak: Skoler: Skolene holdes stengt ut til og med 19. mars. Dette gjelder også videregående.

Barnehager: Toftsundet barnehage holdes stengt ut til og med 19.mars. Øvrige åpnes fra og med 17 mars.

Bensinstasjoner. Åpnes, men uten salg av varmmat.

Det skal brukes munnbind innendørs utenfor eget hjem. Og utendørs hvis ikke to meters avstand kan holdes. 3. Karantenereglene opprettholdes jamfør pressemelding fra 14.03.21