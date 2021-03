Brønnøy skal åpnes noe opp - dette er de nye tiltakene

Nyheter

Det kom frem da kommunestyret møttes mandag klokken 14.30 for å diskutere den pågående smittesituasjonen i Brønnøy.

Gir administrasjonen fullmakt

Kommunestyret vedtok blant annet å gi kommunedirektør Frank Nilssen fullmakt til å åpne mer opp om smittesituasjonen tilsier det, men dersom man skal stenge ned mer må kommunestyret innkalles.

Noe som ble tema i kommunestyrets diskusjon var blant annet at Brønnøys tiltak har gått en god del lenger enn det sentrale myndigheter har lagt opp til ved rødt nivå.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen ga uttrykk for bekymring for hvor lenge det er forsvarlig å videreføre så strenge tiltak før Statsforvalteren i Nordland rett og slett griper inn og sier at Brønnøy ikke får lov til å ha tiltak som er så strenge.

Kommunestyret vedtok endringene enstemmig.

Oppmykningene

Dette er de endrede tiltakene i Brønnøy, og datoene de gjelder fra: