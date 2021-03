Andreas er én av mange hundre som har testet seg i Brønnøy de siste dagene

Nyheter

Symptomene på korona, forkjølelse, influensa og allergi ligner ofte, så det skaper ekstra usikkerhet for mange etter de siste koronautbruddene i Brønnøysund. Forkjølelse er den sykdommen som rammer oss oftest. Voksne blir forkjølet en til to ganger i året, mens barn under syv år blir forkjølet syv til ni ganger i året.