Mutert virus ikke funnet, slik blir karantenereglene da:

Brønnøy kommune har nå fått beskjed om at det ikke ble funnet mutert virus i den positive smitteprøven fra torsdag 11. mars. Dette får følger for karantenereglene, går det frem av pressemeldingen fra kommuneoverlege Even Thorkildsen som kom klokka 14.07 søndag:

Ikke mutert

"I den aktuelle saken med smittet påvist 110321 har vi fått beskjed at coronaviruset ikke er mutert.

Dermed er karantenereglene i denne spesifikke saken følgende;





Nærkontakt av bekreftet smittet med covid-19 har 10 dager karantene. De er fortsatt i karantene om de tester negativt tidlig i karantenetiden. De kan gå ut av karantene hvis test tatt dag 7 etter siste kontakt med kjent smittet er negativ.





Husstandsmedlemmer til nærkontakt er i ventekarantene inntil nærkontakten har fått svar på sin første test og denne er negativ.

Utfordringen er at mange av nærkontaktene er små barn. Foreldre som oppholder seg sammen med sitt barn i karantenetiden må derfor være med barnet hele karantenetiden. De som har mulighet for å bo i adskilt del av huset, med eget toalett og bad kan gjøre det sånn at bare en av foreldrene blir med barnet i karantene





Alle som ikke er husstandsmedlemmer til nærkontakter i denne spesifikke saken kan nå gå ut av sin ventekarantene





Hvis det kommer nye smittetilfeller hvor det er mistanke om eller bekreftet mutert virus, så vil karantenereglene bli strengere" går det frem av pressemeldingen.





Tidligere søndag meldte kommunen følgende:

* Nærkontakt av bekreftet smittet med covid-19 har 10 dager karantene. De er fortsatt i karantene om de tester negativt tidlig i karantenetiden. De kan tidligst gå ut av karantene hvis test tatt dag 7 av karantenetiden er negativ.

* Nærkontakt av nærkontakt er i såkalt ventekarantene. Disse personene er ute av karantene hvis nærkontakten tester negativt.

- Formidabelt trykk på telefon

- Vi har et formidabelt trykk på koronatelefonen. Det er mange spørsmål, sier brønnøyordfører Eilif Trælnes.

- Smittesporingsteamet jobber for fullt. Det er lagt ut presisering av karanteneregler for nærkontakter og nærkontakt av nærkontakt. Når det gjelder situasjonen for øvrig, så kan jeg ikke si annet enn at folk bare må forholde seg rolig, så kommer det info. Målet nå er å få testet flest mulig. Vi har to teststasjoner åpen, og gjør så godt vi kan. Vi skal ha et nytt krisemøte mandag, og da vil det komme ny informasjon, sier Trælnes.





