Totalt åtte positive prøvesvar i Brønnøy

Nyheter

Brønnøy har nå fått åtte positive koronatester denne uken; én mandag, fem torsdag og to positive prøvesvar fredag. Det utføres nå massetesting i kommunen.

To nye positive tester

- Det var fredag kveld at vi fikk melding om et nytt tilfelle av positiv test, sier kommunedirektør Frank Nilssen i Brønnøy.

NRK Nordland meldte klokka 13.39 fredag, at det var et nytt smittetilfelle i kommunen, utover de seks som allerede var påvist. Av kommunens pressemelding sendt klokka 14.50 samme dag, gikk det frem at «det er seks personer som har testet positivt i tilknytning til dette aktuelle utbruddet».

- Det som skaper forvirring er at det siste utbruddet torsdag, blandes sammen med det første mandag, som vi har full kontroll på. Ekskludert tilfellet mandag, har vi påvist syv smittede, hvor to ble påvist fredag, sier Nilssen.

Sørafrikansk og britisk variant i Bodø

Bodø kommune har slitt med den sørafrikanske virusmutasjonen i ukevis. Fredag ble den britiske varianten også påvist. Disse to kan potensielt mutere med hverandre. Kommunen er stengt ned. Regjeringen innførte regionale tiltak i ti kommuner i Nordland fredag fra midnatt, til og med fredag 19. mars.

Nilssen har ikke ny informasjon om hvilket type virus som det nå er testet positivt på i Brønnøy.

- Vi vet ikke virusvarianten på de nye som ble oppdaget torsdag og fredag. Det tar tid å få testsvar, sier Nilssen, som viser til situasjonen i Bodø hvor kommunen sender sine testprøver.

- Det er et stort trykk i Bodø nå. Når vi ser slike nyheter, så vet vi også at det er begrenset hvor mange prøver de klarer å behandle samtidig. Bare her i Brønnøy tok vi omlag 400 tester fredag. Det sier litt om hvilket apparat som er i sving, og for en jobb det er som gjøres, sier Nilssen.

Testet 400 fredag

- Jeg vil også si at helsepersonellet vårt gjør en fantastisk jobb. At de tester fire hundre på én dag utgjør fem prosent av befolkningen. Det er massivt, konstaterer han.

Den første positive testen mandag denne uke, var av den britiske varianten.

«Vedkommende som testet positivt mandag har fått påvist den engelske virusmutasjonen. – Denne smitteveien har vi kontroll på, og det er ingen nye positive prøver så langt fredag», understreket kommuneoverlege Even Thorkildsen fredag formiddag.

Det blir ikke utført koronatesting i Brønnøy i dag, lørdag.

- Nei, men vi er i gang igjen i morgen, søndag, sier Nilssen.

Kommunen benytter seg også av hurtigtester.

- Vi har hurtigtester, og benytter disse. Men jeg har likevel ikke annen informasjon om de nye testene som er tatt, at vi venter på svar, sier Nilssen.



Teststasjonen i Brønnøy flyttes Teststasjonen flyttes i løpet av lørdag til brannstasjonen.

160 nærkontakter har måttet gå i karantene Det har fredag vært mye trafikk ved teststasjonen fordi det var svært mange nærkontakter som skulle testes.