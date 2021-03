Vevelstad har satt BVS-elever i ventekarantene

Nyheter

Fredag ble følgende tiltak innført framgår det på kommunens nettside.

Treningssenteret stenges med umiddelbar virkning

Vevelstad sykehjem har redusert besøksadgang, men det er løpende kontakt med pårørende, og helsetjenester blir ivaretatt Dette gjøres som et forebyggende smitteverntiltak

Som et smitteverntiltak skal distriksmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren

Vi oppfordrer kunder som handler på Coop Vevelstad om å bruke munnbind

Elever ved Brønnøysund vgs. går i ventekarantene inntil situasjonen i Brønnøy er avklart

Vi oppfordrer sterkt alle å unngå unødvendige reiser ut av kommunen, og at matvarer handles lokalt

Vi ber arbeidspendlere hjelpe til å minske risikoen for importsmitte fra Brønnøy ved bl.a. reduksjon i antall kontaktpunkter

Ordføreren sier at det er snakk om seks BVS-elever og at det er et føre-var-tiltak.

- Kartleggingen så langt viser at de ikke har vært i kontakt med noen som er smittet, sier Torhild Haugann.

Ventekarantene brukes normalt for de som er nærkontakter til nærkontakter av en smittet person, og er ikke en forskriftsfestet plikt. Ventekarantenen opphører normalt med det samme nærkontakten har fått negativt svar på koronatesten.

- Vi følger kontinuerlig med på utviklingen, og om situasjonen krever det gjør vi endringer, sier ordfører Torhild Haugann.

Reglene for ventekarantene er de samme som for ordinær karantene:

Ikke gå på skole eller jobb

Ikke ta offentlig transport

Unngå besøk

Du kan gå tur, men hold to meters avstand

Du bør ikke, men kan gjøre ærend. Hold to meters avstand og bruk munnbind

Hold god avstand til de andre i husstanden