Vega har seks i karantene, sender ut anbefalinger

Kommuneoverlege og helsesjef Sinne Simony Marken i Vega opplyser fredag til BAnett at kommunen venter svar på tre smitteprøver. Seks personer er i smittekarantene og noen i ventekarantene.

Bare anmodninger

Ordfører Andre Møller sier at kommunen i denne omgangen bare kommer med anmodninger til innbyggerne fredag morgen.

– Vi har hatt møte i kriseledelsen nettopp, vi anmoder på det sterkeste om at folk holder avstand og helst ikke har noen aktivitet i helgen, verken trening eller sosiale sammenkomster, sånn at vi får avventet situasjonen i Brønnøy. Sykehjemmet er stengt for besøk, sier han.

– Dere har ikke vurdert å pålegge å stenge aktiviteter?

– Nei, det eneste er at vi anmoder treningssenter og kino om å holde stengt.

Vega kino har avlyst forestillingene i helga.

Anbefaler testing

Mandag skal Vegas kriseledelse ha et nytt møte etter at kommunestyret Brønnøy har hatt sitt møte, for å vurdere hvordan situasjonen er.

– Jeg må eventuelt kalle inn kommunestyret om vi skal stenge skoler.

– Formannskapet kan vel fatte hastevedtak?

– Jo, men vi har per nå ingen smittede og vi har full kontroll på situasjonen. Vi har god testkapasitet, og anmoder folk som føler seg dårlig om å ta test, det slår så ulikt ut, ingen vet om de har korona eller vanlig influensa. Jeg ber folk om å følge kommunens hjemmeside, disse anbefalingene kommer ut på den om en time, sier han i titiden.

