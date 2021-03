Sømna oppfordrer til testing

Nyheter

- Siden vi nå har en uavklart smittesituasjon i distriktet, vil vi at flest mulig tar testen.Sømna tester hver dag, unntatt helg. Det er også mulig å teste seg i Brønnøysund. For å avtale koronatesting i Sømna, ta kontakt med legekontoret på telefon 75 01 51 00 på hverdager mellom klokken 09-12 og 13-15. Ikke møt opp uten avtale, skriver kommunen på Facebook.

Sømna har stengt skoler og barnehager på grunn av smitteutbruddet i Brønnøy. Ifølge NRK Nordland er det er brudd på Covid-19-forskriften å ha så strenge tiltak når det ikke er smitte i kommunen.

Ordfører Hans Gunnar Holand viser overfor NRK til at Sømna og Brønnøy er et felles bo- og arbeidsmarked, hvior barn og unge daglig krysser kommunegrensen mellom de to kommunene.

– En del brønnøyværinger sør i kommunen har barnehage- og skoleplass i Sømna, og alle elever i videregående fra Sømna går på skole i Brønnøy. Vi har også nærkontakter av smittetilfeller i Brønnøy bosatt i Sømna, sier Holand til NRK Nordland.

Ber om munnbind på ferjer og hurtigbåter TTS og Boreal oppfordrer reisende til å bruke munnbind og holde avstand med bakgrunn i nedstengningen i Brønnøy.