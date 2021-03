Prioriterer særlig barn som er nærkontakter

Nyheter

Da BA besøkte kommunens teststasjon på Rådhussletta i 12-tida fredag var det ikke så stor pågang. En og annen bil kom med folk som ønsket å bli testet. Noen ble sendt videre, andre slapp videre inn til testing.

Har nok tester, prioriterer

BA har fått henvendelser fra folk som sier de ble avvist.

– Vi har nok tester, men vi prioriterer nærkontakter, og nå på formiddagen særlig barn som er nærkontakter, sier varabrannsjef Nils Roar Elsfjordstrand.

Brannvesenet bistår med testarbeidet og har seks personer i sving. I tillegg bidrar mannskaper fra helse og Sivilforsvaret.

– Man må disponere personellet som er tilgjengelig for at det skal gå rundt. Det har gått i bølger, men jevnt og trutt. Det er bra folk tester seg og er med på dugnaden. Da tenker jeg særlig på ungene med nærkontakt som er målgruppen for testingen nå i formiddag. Det er ikke en behagelig test å ta, det vet alle som har tatt den, sier han.

Fikk flere tester

I innslippet er det Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe (Fig) som har ansvaret.

– Vi er fire fra Fig, og stenger veien, tar første utsiling og skiller køene. Vi var forberedt på at det skulle være pågang, så vi var her halv ni. Da var det allerede kø. Det har vært trykk hele dagen frem til nå, sier Fig-nestleder Line Rasch Blomstervik til BA.

Hun sier at noen blir avvist. På noen tidspunkt har det vært få tester.

– Vi var short på tester en periode, men så kom bedriftshelsetjenesten nettopp med flere, sier hun.

Ordfører Eilif Trælnes opplyser senere at Brønnøy kommune får flere tester med fly senere fredag.

