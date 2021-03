Helgelandssykehuset avlyser pasientundersøkelser i Brønnøysund

Nyheter

Helgelandssykehuset melder fredag at de på grunn av pågående smitteutbrudd med ukjent smittevei, avlyser polikliniske konsultasjoner i Brønnøysund.

Avlyser avtaler

- Det skjer i samråd med kommunen. Det vil si at ingen poliklinikk, ingen svangerskapskontroller eller ultralydsundersøkelser gjennomføres inntil videre, går det frem av meldingen fra Helgelandssykehuset.

Selv om svangerskapskontroller ikke skal gjennomføres, så skal det være aktivitet på fødestuen.

- Aktiv fødsel for de som er selektert til å føde på fødestuen i Brønnøysund ivaretas, melder sykehuset som samtidig oppgir at beredskapstjeneste er tilstede, og at vakthavende jordmor vil være tilgjengelig hele døgnet.

Senter for psykisk helse gjør enkelte unntak

Senter for psykisk helse og rus i Brønnøysund gjennomfører konsultasjoner digitalt fredag og mandag.

- Unntaket er konsultasjoner som en vurderer må tas fysisk. Disse gjøres i tråd med de smitteverntiltak som gjelder. Ny vurdering gjøres mandag 15. mars. Pasienter kontaktes ved behov for endring av konsultasjonsform, står det i meldingen fra sykehuset som forøvrig oppfordrer alle å nøye følge de påbud og anbefalinger som Brønnøy kommune gir.

- Ny informasjon kommer over helgen, melder Helgelandssykehuset.

Familievernkontor tilgjengelig på nett

Familievernets kontor i Brønnøysund er stengt for stedlig oppmøte.

- Men vi gir tilbud digitalt til dem som trenger oss nå. Det er en tøff periode nå for mange familier, barn- og unge, konstaterer Ellen Lundestad, enhetsleder i Familievernkontoret Mosjøen.