Enveiskjøring for bedre testflyt

Fredag er det naturlig nok stor pågang ved Brønnøy kommunes teststasjon i Biskop Rosingsgate.

Prioriterer særlig barn som er nærkontakter Det pågår testing i Brønnøy, men fredag prioritereres nærkontakter og formiddagen særlig barn som er nærkontakter.

For å bedre trafikkutvikling er det besluttet å innføre enveiskjøring. Nytt kjøremønster blir innkjøring via Kirkealleen (nordlig ende) og utkjøring fra Biskop Rosingsgate. Kirkealleen blir stengt for gjennomkjøring ved krysset til Biskop Rosingsgate. Sørlige del av Kirkealleen blir blindvei og utkjøring må skje i sørlig ende.

Mutant-virus bekreftet i den første prøven Vedkommende som testet positivt mandag har fått påvist den engelske virusmutasjonen. – Denne smitteveien har vi kontroll på, og det er ingen nye positive prøver så langt fredag, understreker kommuneoverlege Even Thorkildsen.

Ingen indikasjoner på smitte fra tilreisende arbeidere Brønnøyordføreren sier at tilreisende arbeidere skal følge karantenereglene, men oppfordrer samtidig folk til å teste seg.

Video: Slik bruker du munnbind For første gang påbyr Brønnøy kommune bruk av munnbind i flere situasjoner.

Dette er tiltakene i Brønnøy Kommunestyret har vedtatt en rekke inngripende tiltak for å få kontroll over smittesituasjonen.

Se pressekonferansen med kommuneledelsen''' Ordfører og kommunedirektør redegjorde for situasjonen i Brønnøy etter det nye smitteutbruddet torsdag.