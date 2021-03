Ber om munnbind på ferjer og hurtigbåter

Nyheter

«Grunnet lockdown i Brønnøysund og Sømna kommune ønsker Boreal å oppfordre våre reisende til å ta ekstra hensyn til reisende ved å fokusere på ekstra håndhygiene, avstand til medreisende samt bruk av munnbind. Reisende med symptomer bes å unngå unødvendig reise», heter det i meldingen fra Boreal til reisende på ferjesambandet Tjøtta-Forvik.

TTS ber om de samme for sine ferje- og hurtigbåtsamband.

- Vi ønsker at de reisende bruker munnbind, spriter hender og holder avstand i salongen, slik at vi kan opprettholde normal drift. Vi kan ikke ha folk sittende i bilene under overfarten på grunn av at evakueringssystemene er i salongene oppe i båtene, sier driftssjef i TTS Jarle Rodahl.

Brønnøy innførte torsdag ettermiddag en rekke strenge smitteverntiltak som i praksis stenger ned hele kommunen, med noen få unntak, blant annet dagligvarebutikker og apotek.

I den forbindelse ble det for første gang under pandemien innført påbud om bruk av munnbind innendørs utenfor eget hjem og dersom man ikke kan holde to meter avstand utendørs.

