160 nærkontakter har måttet gå i karantene

Nyheter

Brønnøy kommune har fredag ettermiddag gått ut med en ny pressemelding med informasjon til befolkningen. I pressemeldingen er det samme antall personer oppgitt - seks - som har testet positivt under dette aktuelle utbruddet og som er satt i isolasjon.

160 nærkontakter

Antallet nærkontakter er betydelig.

- Det er foreløpig identifisert 160 nærkontakter som har fått beskjed om å gå i karantene og å teste seg. Karantenen til nærkontakten varer i utgangspunktet i ti dager, men hvis det tas en test sju dager etter siste kontakt med den smittede og denne er negativ, kan karantenen avsluttes da. Nærkontaktene til nærkontaktene får fortløpende beskjed av smittesporingsteamet eller nærkontakten sin og blir satt i ventekarantene. Disse venter på testsvaret til nærkontakten, melder kommunelege Even Thorkildsen i pressemeldingen.

Ber om tålmodighet

- Hvis testsvaret til nærkontakten viser seg å være positivt vil personen i ventekarantene bli en nærkontakt og får beskjed om å gå i vanlig karantene. Hvis svaret er negativt vil den få beskjed enten fra sin nærkontakt eller fra smittesporingsteamet og kan gå ut av ventekarantenen. Dette arbeidet vil ta tid, og vi ber om tålmodighet, skriver Thorkildsen, som opplever stort trykk nå. Det er også mye trafikk ved teststasjonen.

-Det har i formiddag vært mye trafikk ved teststasjonen på grunn av at det var svært mange nærkontakter som skulle testes. Det var en periode nødvendig å avvise noen som ikke var nærkontakter ettersom nærkontaktene måtte prioriteres. De som ønsker å teste seg kan få komme på et senere tidspunkt. Det er ingen timebestilling, konstateres det i pressemeldingen hvor alle som har symptomer på luftveisinfeksjon som forkjølelse, hoste, feber eller tungpusthet, oppfordres til å teste seg. Samt gå i karantene mens de venter på svaret.

Planlegger ikke testing lørdag

Av flere årsaker planlegges ikke testing lørdag.

- Vi planlegger ikke ordinær testing på lørdag på grunn av vanskeligheter med å få sendt prøvene og fordi testpersonalet også trenger en pause, men dersom situasjonen endres i løpet av kvelden vil dette revurderes. Det planlegges testing på søndag. Det vil komme informasjon om tidspunkt for åpningstider. Vi har forståelse for at det er mange som er urolige og som har mange spørsmål rundt situasjonen. Vi ber om at legevakt 116117 og AMK ved 113 ikke kontaktes med slike spørsmål. Disse telefonene er forbeholdt akutte medisinske spørsmål. Dersom du av smittesporingsteamet er definert som nærkontakt eller nærkontakt til nærkontakt vil du få beskjed, skriver kommunen.

Enveiskjøring for bedre testflyt Kirkealleen stenges for å få bedre trafikkavvikling ved teststasjonen.

Prioriterer særlig barn som er nærkontakter Det pågår testing i Brønnøy, men fredag prioritereres nærkontakter og formiddagen særlig barn som er nærkontakter.

Mutant-virus bekreftet i den første prøven Vedkommende som testet positivt mandag har fått påvist den engelske virusmutasjonen. – Denne smitteveien har vi kontroll på, og det er ingen nye positive prøver så langt fredag, understreker kommuneoverlege Even Thorkildsen.