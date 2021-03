Utvider skoletilbudet på Toft

Nyheter

Mandag denne uken kunne Norsk Havbruksfagskole ønske studenter velkommen til Nord-Norges første høyere yrkesfaglige utdanningstilbud innen havbruk. Samme dag fikk Havbruksakademiet godkjenning for ny linje for fiske- og fangst samt godkjenning for å kunne tilby de spesielle studiekompetansene Siving (sivilingeniørkrav) og Vete (veterinærkrav).

– En milepel for Campus BLÅ, sier daglig leder Robert Jørgensen i en pressemelding.

Høyere yrkesfaglig utdanning

Ni fagskolestudenter hadde mandag sin første skoledag ved Norsk Havbruksfagskole. Fagene driftsplanlegging, økonomi og ledelse inngår i fagskoleutdanningen Driftsleder havbruk som gir 60 studiepoeng. Tilbudet er det første i sitt slag i Nord-Norge innen havbruk, og utdanningen gjennomføres som «klasserom på nett» med studenter fra Rogaland i sør til Røst i nord.

Laget heldigitalt klasserom på Campus Blå Campus Blå på Toft tilbyr nå nasjonale kurs gjennom «klasserom på nett».

– Dette er de første studentene ved Campus Blå som tilegner seg studiepoeng innen høyere yrkesfaglig utdanning. For Campus BLÅ er dette en anerkjennelse av fagmiljøet vi har i Brønnøysund, sier Jørgensen.

Rekordsøking

Godkjenningene fra Utdanningsdirektoratet medfører at Havbruksakademiet vil kunne ta inn 10 flere elever ved årets opptak. Ny linje for fiske og fangst, og mulighet til å tilby de spesielle studiekompetansene Siving (sivilingeniørkrav) og Vete (veterinærkrav).

Rektor Alexander Halsen sier dette styrker tilbudet til skolen innen videregående opplæring.

– Vi har nå 47 søkere til Vg1 Naturbruk, men med søknadsfrist 1. april regner vi med at den nye fiske- og fangstlinjen vil øke søkertallet ytterligere. Vi vil rette en takk til alle som har støttet oss i prosessen med den nye fiske- og fangstlinjen. Dette omfatter det lokale og det nasjonale fiskarlaget, og alle kommunene på Sør-Helgeland, sier Halsen.

Maritime fag

Havbruksakademiet har også søkt godkjenning for en landsdekkende linje for Vg2 Maritime fag.

– Bakgrunnen for dette er en betydelig nedgang i elever ved maritime fag ved de videregående skolene og at næringen erfarer at det er vanskelig å rekruttere både lokal arbeidskraft og lærlinger, sier rektoren.

– Dette er et fagområde som tradisjonelt har stått sterkt på Sør-Helgeland og søknaden støttes av alle kommunene på Sør-Helgeland og av Torghatten ASA. Vg2 Maritime fag vil rekruttere fra Vg1 Teknologi- og industrifag og Vg1 Elektro og datateknologi. Dette er fag som i dag tilbys ved Brønnøysund Videregående skole, avslutter Alexander Halsen.

