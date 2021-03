Sømna stenger skoler og barnehager

Nyheter

Vedtaket er fattet i samråd med alle politiske grupperinger Sømna, heter det i pressemeldingen fra kommunen.

- Vi kjenner ikke til smittetilfeller i Sømna, men det er nærkontakter til de smittede i Brønnøy i kommunen. De to kommunene har jo et fullt integrert bo- og arbeidsmarked, og dette er det største lokale smitteutbruddet siden pandemien startet, påpeker ordfører Hans Gunnar Holand.

Til og med mandag

Følgende lokale tiltak gjelder nå i Sømna kommune:

· Barnehager og skoler stenges fredag 12. mars 2021 og mandag 15. mars 2021.

· Sømna omsorgssenter stenges for besøkende frem til og med mandag 15. mars 2021.

· Alle arrangement og fritidsaktiviteter avlyses frem til og med mandag 15. mars 2021. Dette gjelder både barn, unge og voksne.

· Sømna folkebibliotek stenges frem til og med mandag 15. mars 2021.

· Treningssentre stenges frem til og med mandag 15. mars 2021.

Sømna kommune anbefaler restauranter og andre virksomheter som samler flere mennesker å holde stengt.

- Unngå besøk!

Det anbefales også at kommunens innbyggere unngår besøk og sammenkomster i private hjem.

Hjemmekontor anbefales for alle som har praktisk mulighet for det.

Sømna kommune fatter ny beslutning om tiltak og anbefalinger mandag 15. mars 2021.

De som har symptomer på covid-19, eller har mistanke om at de har vært utsatt for smitte bes kontakte Sømna legekontor for å avtale tid for testing på telefon 750 15 100.