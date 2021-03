Ny person smittet i Brønnøy - vet ikke smittekilden

Nyheter

Siste: Klokken 12.37 melder kommunedirektør Frank Nilssen at en ny person er smittet i Brønnøy, og at man ikke foreløpig har funnet smittekilden. Dette er årsaken til at man nå har gjennomført krisemøte og innkaller til ekstraordinært kommunestyremøte.

- Vi har en uavklart smittesituasjon. Personen som ble bekreftet smittet i dag, torsdag, vet vi ikke smittekilden til. Personen som ble bekreftet smittet på tirsdag har vi oversikt over, der var smittekilden knyttet til utenlandsreise, sier Nilssen.

Brønnøy venter fortsatt på 57 prøvesvar etter smittetilfellet tirsdag.

Like før klokken 12 opplyser konstituert kommunedirektør Frank Nilssen at det blir ekstraordinært kommunestyremøte om koronasituasjonen kl 13.00 torsdag.

I 10.45-tiden får BAnett melding fra Brønnøy Næringsforum om at deres lunsjmøte på Kred klokken 12 er kansellert etter beskjed fra kommunedirektøren i Brønnøy.

Kommunedirektøren sier til BAnett klokken 10.50 at det innkalles til krisestabsmøte i Brønnøy om koronasituasjonen etter melding fra kommuneoverlegen, og at mer informasjon vil komme om situasjonen.

- Mer vet jeg ikke nå, sier Nilssen.









