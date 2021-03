Massevaksinering avbrutt etter dødsfall i Danmark

Nyheter

Kommuneoverlege Sinne Marken i Vega opplyser at man torsdag startet opp massevaksering av helsepersonell og folk med mindre alvorlige sykdommer ned til 44 år på Vega. Etter planen skulle 80 personer få AstraZeneca-vaksine.

Vaksineringen startet opp klokken 9, men ble deretter stanset klokken 11 og folk som ventet på å få vaksine ble sendt hjem.

Årsaken er meldinger som har kommet fra Danmark om at flere personer som har fått AstraZeneca-vaksinen har utviklet blodpropper. Det er også et dødsfall knyttet til saken. Flere land stanset umiddelbart vaksinering med AstraZeneca, og det norske Legemiddelverket har torsdag formiddag et hastemøte med FHI for å vurdere opplysningene.

På Vega valgte kommuneoverlege Marken å stanset vaksineringen for å være føre var.

- Vi har ikke fått noen anbefaling om å stanse, men ønsker ikke å ta noen sjanser. Vi håper å kunne starte opp igjen snart og melder ut til folk så snart vi vet mer, sier Marken.

Massevaksineringen på Vega ble gjennomført på de nye omsorgsboligene på Gladstad. Kommunen har lånt to leiligheter og et fellesrom.

- Det er etablert to ventesoner og vaksinasjonsavdeling. Det har gått helt etter planen fram til vi valgte å stanse, sier Marken.