Holdt ekstraordinært møte om leilighetskjøp

Nyheter

Tirsdag ettermiddag var kommunestyret i Bindal kalt inn til et ekstraordinært kommunestyremøte på Teams. Eneste sak på sakslisten var kjøp av leilighet i Sjøsiden Boligsameie.

Hvorfor hast?

Bindal kommunestyre vedtok i 2018 kjøp av leilighet av Talgø Møre Tre AS i Sjøsiden Boligsameie på Terråk. Kommunestyret gikk inn for å kjøpe en leilighet til nær 2,7 millioner kroner. Saken var oppe til ny behandling i februar 2020 i kommunestyret, og i formannskapet i mars 2020. Ett av vilkårene som ble satt i 2018 var at to av fire leiligheter skulle selges først før kommunen kjøpte.

26. februar i år sendte Talgø Møre Tre AS e-post til kommunen der de skriver at de hadde en kjøpsbekreftelse fra en privatperson på en leilighet. Kunden trakk seg og Talgø Møre Tre valgte å godta dette.

– Hvorfor er denne saken så hastig at den ikke kunne vente til neste kommunestyremøte, ville Elling Bøkestad (Bindalslista) vite.

Ordfører Britt Helstad (Ap) forklarte.

– Dette er et bygg under oppføring og forutsetningene for vårt kjøp av leilighet er endret. Den som hadde kjøpt en leilighet, hadde gått fra det. Nå er det bare Bindal kommune og Talgø som kjøper leilighet. Forutsetningen var at det skulle være tre. Det er derfor ryddig av oss at vi gir tilbakemelding om vi fortsatt skal ha denne leiligheten eller ikke. Dette er årsaken til at vi avholder dette møtet i dag, sier Helstad.

Etterlyser rullering av plan

Bøkestad lurte videre på om det var nødvendig at kommunen kjøpte den største leiligheten med tre soverom.

– Det var en diskusjon rundt denne saken da det ble bestemt at vi skulle kjøpe leilighet med tre soverom. Det var dette som var mest attraktivt for kommunen å kjøpe. De to andre leilighetene har to soverom og vi har ikke gjort noen andre vurderinger på dette, sier plan- og utviklingssjef Kjell Andersen.

I forrige kommunestyremøte 25. februar kom det frem at det var boligmangel i kommunen.

– Jeg spurte i forrige runde om boligsosial handlingsplan. Det er viktig at vi får rullert den. Jeg tenker at kommunen må sitte på denne leiligheten til markedet er modent nok til å begynne å kjøpe leiligheter. Så kan heller kommunen velge å selge sin andel og bruke pengene på nye tilsvarende prosjekt, slik at vi kan skape mest mulig for disse pengene. Dette er en oppfordring fra meg at boligplanen må på kartet igjen, sier Bøkestad.

– Dette nevnte jeg i møtet sist. Den kommer til behandling og det er på tide at vi ser på en rullering av boligplanen, bekrefter Britt Helstad.

Et enstemmig kommunestyre gikk for rådmannens innstilling om å opprettholde vedtaket om kjøp av én leilighet i Sjøsiden Boligsameie.