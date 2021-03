Slik foregår jakten på ny sykehus-tomt

Nyheter

Helgelandssykehuset, representert ved drift- og eiendomsdirektør Bjørn Bech-Hanssen. Gunhild Arnstad fra Sykehusbygg og planfaglige rådgivere fra Sweco gjennomførte i forrige uke møter med kommunene Leirfjord og Alstahaug.

Hensikten med disse møtene var å få oversikt over overordnede planer for kommunen, samt å få verifisert planfaglig informasjon som allerede er kartlagt.

Etter møtene ble det gjennomført en befaring på de 20 tomtene som gjenstår.

– Det er mange ulike interesser knyttet til tomteprosessen. For at de planfaglige rådgiverne skal kunne ha en så objektiv, faktabasert og faglig tilnærming til arbeidet som mulig ønsket vi å gjennomføre befaringen uten eksterne deltakere. Det var en svært nyttig runde å ta – det å se tomtene, terrenget og omgivelsene gir mye informasjon i tillegg til det som kan leses ut av et kart, sier Bech-Hanssen i ei pressemelding fra Helgelandssykehuset.

22 forslag til sykehustomt Onsdag morgen melder Helgelandssykehuset at hele 22 forslag til tomt for nytt sykehus har kommet innen fristen.

Har ti sykehus-tomter å velge mellom Ved fristens utløp klokken 10 mandag formiddag, er det kommet inn minst 10 forslag til tomter for nytt sykehus i Sandnessjøen og Leirfjord.

Leirfjord vil spille inn Leland som sykehustomt Leland er et nytt område for sykehustomt i Sandnessjøen og omegn som vil bli spilt inn fra Leirfjord kommune.

Vedtatt av styret: Sykehustomta skal være i Alstahaug eller Leirfjord Sykehustomta i Sandnessjøen og omegn skal være i Alstahaug eller Leirfjord, har Helgelandssykehusets styret bestemt.