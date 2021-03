Mann er tiltalt for ran i Brønnøysund

Nyheter

Mannen i 30-årene fra Brønnøy er tiltalt for flere forhold knyttet til den samme fornærmede mannen. Saken kommer opp for Brønnøy tingrett senere i mars.

Skal ha krevd anmeldelse trukket

De alvorligste anklagene mot mannen er knyttet til at han i desember 2018 skal ha truet en annen mann til å gi ham en mobiltelefon, med underliggende trusler om at han ellers ville bli utsatt for fysisk vold.

Deretter, i januar 2019 skal han og en kvinne ha ringt en tredjeperson, og bedt denne tredjepersonen ringe fornærmede og si at han måtte trekke anmeldelsen for ranet. Ifølge tiltalen skulle fornærmede bli utsatt for seksualisert vold om han ikke trakk anmeldelsen.

Begge disse forholdene har hver for seg en strafferamme på seks år i fengsel - straffenivået i slike saker er imidlertid langt lavere.

Anklages for kvelertak

For telefonsamtalen han er anklaget for er mannen tiltalt for å motvirke en aktør i rettsvesenet. For dette er han også tiltalt for å ha brutt et besøksforbud

Knapt to måneder før ranet han anklages for skal han også ha tatt kvelertak på samme fornærmede mann og/eller ha slått ham i hodet og/eller kroppen med en flaske.

I tillegg til dette er mannen tiltalt for besittelse av 117 rivotril-tabletter og 22 milliliter metadon ved en anledning i januar i fjor, og besittelse av 100 tabletter rivotril i april.

Tiltalebeslutningen viser til at visse bestemmelser i straffeloven kommer til anvendelse i saken, som blant annet betyr at mannen tidligere er domfelt for straffbare handlinger av samme type som han nå er tiltalt for, hvilke forhold det er snakk om fremgår ikke.

BA har forsøkt å komme i kontakt med forsvarer Håvard Flatland, som ikke har besvart avisens henvendelse.

Slo seg inn med spade og angrep eksen DOM: – Intensiteten og lengden på volden tilsier at det er tale om mishandling, og varigheten taler for at mishandlingen er grov.

Tiltale: Skal ha tatt kvelertak på høygravid samboer En mann i 20-årene fra Sør-Helgeland er tiltalt for mishandling av sin samboer.

Mann er tiltalt for voldtekt En 23 år gammel mann fra ytre Helgeland må møte i retten, tiltalt for voldtekt av en kvinne.

Måtte spise suppe i nesten ett år etter voldshendelse En mann i 20-årene er dømt i Alstahaug tingrett for å ha slått ned annet mann slik at han skadet fire tenner utenfor en bensinstasjon.