Helsesjef beklager manglende informasjon til ansatte

I et leserbrev skriver SV-gruppeleder Eilert Horn at de ansatte på sykehjemmet i Brønnøy sier til ham at de ikke er informert om de pågående endringene.

Helse- og omsorgssjef Tove Karin Solli tar selvkritikk på informasjonen til de ansatte i denne saken.

– Det er veldig beklagelig at vi ikke har kommet så langt. De har fått noe skriftlig, men et møte vi skulle ha tirsdag ble avlyst grunnet koronasituasjonen. Nå jobber vi med nye måter å få ut informasjon til de ansatte på. Det er underveis, sier Solli, som også har kontakt med pensjonistforeningen om et møte.

Brønnøy kommune sendte tirsdag ut pressemelding hvor de forsikrer om at tilbud om korttidsplasser/rehabilitering, KAD og terminalplasser fortsatt skal fortsatt opprettholdes og forklarer utfasingen av bogruppe 4 på sykehjemmet slik:

«Det er ikke tilfeldig at det er bogruppe 4 som må «fases ut» når det må redusere sykehjemsplasser. I løpet av første kvartal 2022 forventes drift av en intermediær avdeling i Brønnøy. Intermediær avdeling er en type mellomstasjon mellom sykehus og sykehjem og skal drives i et samarbeid mellom Helgelandssykehuset og kommunene på Sør- Helgeland. I omsorgsplanen til Brønnøy kommune er det tatt inn at bogruppe 4 skal bli den nye intermediære avdelingen og må rustes opp til formålet

I praksis er det bogruppe 7 som vil bli den nye korttidsavdelingen, og langtidsplassene er/blir avviklet over tid, slik at bogruppe 7 kan overta som den nye bogruppe 4. Kompetansen som er opparbeidet i personalgruppa i korttidsavdelingen (nåværende bogruppe 4), vil i stor grad overflyttes til ny korttidsavdeling. Videre søker det å overføre ansatte i ledige stillinger i helse og omsorg, derfor er utlysning og tilsettinger av stillinger i hele området satt i bero.»