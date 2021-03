Nå har PPT flyttet inn i det gamle lensmannskontoret

Nyheter

Før helga flyttet de åtte ansatte i Sør-Helgeland PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) inn i det som før var lensmannskontoret på rådhuset. I tillegg flytter oppvekstområdet i Brønnøy kommune ned fra andreetasje på rådhuset til samme lokaler. Totalt er det 16 kontorer i «lensmannsdelen» av bygget.

Eiendomssjef Arnt-Ståle Sæthre viste BAnett rundt i de «nye» lokalene, som har fått en relativt vesentlig oppjustering - i alle fall estetisk. Vegger er malt, nye himlinger er installert, oppvarming og ventilasjon er oppgradert og kontorene har fått helt nytt møblement og belysning.

PPT har i flere tiår holdt til å bygget like nord for det tidligere Sko Estensen-bygget. Leder for PP-tjenesten Hilde Torgersen Mørk sier hun er veldig fornøyd med nye lokaler.

– Det tar, som alltid, litt tid å «bo seg inn» i nye lokaler, men her har vi blitt veldig godt mottatt og dette tror jeg blir bra. Her ser det nytt og fint ut, sier Mørk.

Kollega Aud Nilsen i PPT ser flere fordeler med flyttingen.

– PPT blir mer tilgjengelig både for brukere og de som jobber her, det blir blant annet mye enklere å få parkert. Det er en fordel, sier Nilsen.

PPT blir i tillegg også samlokalisert med oppvekstområdet i Brønnøy, som PPT-sjefen mener også kan gi fordeler.

Eiendomssjef Sæthre sier det vil bli gjennomført en del interne rokeringer i kommunen i lokalene som oppvekst forlater i andreetasje på rådhuset.





Lensmannen lettet over å endelig være på husjakt Politiet på Sør-Helgeland søker nytt bygg i Brønnøysund. I de nye lokalene ønsker de også muligheter for skytebane.

Lensmannskontor-saken kom som julekvelden på kommunen – Vi ble litt overrasket over dette, denne diskusjonen har pågått i et halvt år i lukkede rom, sa rådmannen.

Brønnøy kommune tilbyr politiet å bygge ut dagens lokaler sørover Brønnøy kommune har sendt tilbud om nye lokaler for politiet i Brønnøysund.

Brønnøy kommune reagerer på ny tilbudsfrist fra politiet Hadde Brønnøy kommune visst at de hadde to ekstra uker på seg kunne man spart vesentlige kostnader, mener eiendomssjef Arnt Ståle Sæthre.