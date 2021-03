Nå: Erna redegjør for koronatiltak i Stortinget

Nyheter

Like etter klokken 10 gikk statsminister Erna Solberg på Stortingets talerstol for å orientere forsamlingen om koronasituasjonen og regjeringens nye tiltak for å håndtere den.

- Det har nå gått snart ett år siden de mest inngripende tiltakene i fredstid. Det er gjennomført snart 4 millioner tester siden den gang. Mange er rammet av viruset, og mange flere er rammet av kampen mot smitten. Men vi har kommet bedre ut. Vi har klart å beholde kontroll, selv om smitten har gått i bølger, sa Solberg.

Hun er bekymret for den siste tids utvikling.

- De siste ukene har tallene igjen pekt oppover, de mer smittsomme variantene har tatt over. R-tallet er 1,3, og det er for høyt. Det har vært utbrudd en rekke steder i landet. Den siste tiden har de fleste utbruddene vært forårsaket av den mer smittsomme virusvarianten. Noen fylker dominerer. 70 prosent av tilfellene er registrert i Oslo og Viken. Den muterte virusvarianten står for 70 prosent av dette. Denne er mer smittsom og gir større sjanse for alvorlig forløp, sa Solberg.

Statsministeren forsikret imidlertid om at man har vaksiner som beskytter mot dette. Hun viser til at flere land nå innfører kraftige tiltak for å forhindre en tredje bølge.

- Det har derfor vært nødvendig å innføre mer inngripende tiltak i flere kommuner i Norge. Vi ser at enkelte kommuner har greid å slå ned utbrudd av muterte virus. Vi kan åpne opp i mai hvis vi greier å holde smitten nede i mars og april, sa Solberg, som minnet om at kommunene ikke kan ha lavere nivå enn det man har nasjonalt, men at de kan velge å innføre strengere tiltak.

Regjeringen vil også gi kommunelegene muligheten til å iverksette tiltak raskere enn i dag.

Statsministeren mener man nå er avhengig av å få smittespredningen ned.

- Vi er avhengig av å få smittespredningen ned. Et R-tall på 1,3 over tid vil føre til at vi raskt mister kontroll. Dette vil i løpet av 75 dager kunne føre til at vi har 50 ganger flere daglige smittetilfeller enn i dag. Lenge før vi kommer dit vil kommunenes smittesporing falle sammen og sykehusene vil få problemer med å følge opp.

Hun sier Helsedirektoratet og FHI har rådet regjeringen til å følge situasjonen fra dag til dag for å se om de strenge tiltakene som ble innført i januar i sammenheng med enda strengere tiltak i enkelte kommuner med økt smitte er tilstrekkelig for å slå ned smitten.

- Hvis det ikke skjer er regjeringen beredt på, på kort varsel, å forsterke de nasjonale tiltakene. For at samfunnet skal være forberedt på dette har vi bedt Helsedirektoratet og FHI om å foreslå hvilke forsterkede tiltak som da bør innføres.

Solberg listet så opp disse forsterkede tiltakene:

Anbefaling om at man bør holde 2 meters avstand, ikke en meter som i dag

Maksimalt tre private kontakter per uke

For arrangementer vil antallsbegrensningene endres til 20 personer innendørs med faste tilviste sitteplasser. For begravelser vil grensen bli 50. Det samme vil det bli for arrangementer for de under 20 år der kun personer fra samme kommune samles. For utendørsarrangementer blir grensen 50 personer.

Det vil bli innført forbud mot innendørs organisert idrett og fritidsaktiviteter for voksne, men ikke for profesjonelle toppidrettsutøvere. Treningssenter og svømmehaller vil bli stengt, med unntak av det som trengs for svømmetrening og rehabilitering. Fornøyelsesparker og bingohaller stenges også.

Det blir innført skjenkestopp over hele landet.

Det blir også forskriftsfestet at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt som det er praktisk mulig

Statsministeren sier at hvis ikke dette heller er tilstrekkelig til å slå ned spredningen av den nye virusvarianten så vil regjeringen vurdere å gjeninnføre anbefalingene fra januar, herunder:

anbefalingen om å ikke ha besøk hjemme for en periode på to uker

utsette alt av arrangementer

rødt nivå på ungdomsskole og videregående skole, digital undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler

Statsministeren slo dermed fast at regjeringen altså ikke vil nye nasjonale tiltak tirsdag, men ønsket å minne om de anbefalingene som gjelder:

Alle i hele landet må begrense sosial kontakt

Skal en møte noen utenfor husstanden, så gjør det helst utendørs og ikke reis til utlandet

Innenlands bør unødig reising unngås

Alle som har mulighet bør ha hjemmekontor

Arrangementer som samler folk fra flere kommuner bør avlyses eller utsettes

- Dersom alle følger disse anbefalingene så bør det være nok til at smitten holdes nede, sa Erna Solberg.

Hun anbefalte alle som er smittet og som ikke har et hensiktsmessig sted å oppholde seg tar kontakt med kommunen slik at de eventuelt kan plasseres på hotell.

Så, om påsken:

- Når det gjelder tiltak i påsken så kommer regjeringen tilbake med konkrete anbefalinger. Hvor strenge de vil bli er avhengige av smitteutviklingen den neste tiden, men vi vil allerede nå oppfordre nordmenn bosatt i utlandet om å ikke komme hjem denne gangen, det gjelder også for studenter. Vi oppfordrer også nordmenn og personer bosatt i Norge om å ikke reise ut av landet i påsken. Dersom noen likevel velger å reise så må de være forberedt på at regjeringen nå vurderer å utvide karantenehotellordningen til nye grupper. Det betyr at hvis du reiser på fritidsreise til utlandet nå så må du sannsynligvis ha innreisekarantene på hotell når du kommer hjem, advarte statsministeren.

For de som må ha karantene hjemme, så kom Erna også med en advarsel:

- Vi vil også vurdere å forskriftsfeste kravet om adskilt soverom og eget bad og i tillegg at man må kunne holde minst to meters avstand til øvrige hustandsmedlemmer. Det betyr altså at en kan risikere bot om de fysiske forholdene ikke legger til rette for god karantenegjennomføring i eget hjem. Og så anbefaler vi at det planlegges for digital undervisning i universitet og høyskoler første uke etter påske.

BAnett oppdaterer saken