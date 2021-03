Legger penger på bordet for å etablere frivillig betaling

Nyheter

I januar ba formannskapet rådmannen etablere en prosjektgruppe som skulle lage et forslag til en modell som oppfordrer de besøkende og lokalbefolkningen til frivillig å gi et økonomisk bidrag via vipps. Pengene skal gå til utvikling og drift av nåværende og fremtidige tilretteleggingstiltak innen reiselivsmessig infrastruktur på Vega.