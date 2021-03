Aktiv Vega ser stort potensial for sykkelturister

Nyheter

Aktiv Vega og Visit Vega har utarbeidet et forstudie som har fått navnet «Sykling som signaturopplevelse på Vega.» Formålet med forstudiet er å kartlegge mulighetene og forutsetningene for å kunne utvikle en rundturløype eller en trasé på Vega.

Økt sykkelinteresse

Gunnar Almlid er leder av Aktiv Vega. Sammen med reiselivssjef Hilde Wika orienterte han formannskapet 19. februar om resultatene av forstudiet som kan lede inn i et forprosjekt om politikerne ønsker dette.

– Det har vært en betydelig vekst i sykkelturismen. Vi ser et stort potensial for å få nordmenn til å bruke sykkel i ferie- og fritidssammenheng, sier Almlid.

Han mener Vega kan satse på et konsept med en eller flere opplevelsesturer på Vega.

– Vega har et naturgrunnlag som er meget godt egnet for satsing på sykkelturisme. De offentlige veiene er smale og dermed ikke de beste for syklister. Satsing på utvikling av sykkeltraseer og ruter bør derfor benytte veiene med lite trafikk, mener Almlid.

Han mener det beste alternativet vil være å knytte noen av dagens veier sammen med traseer i terrenget. Traseene mener han bør ha en høy standard slik at de også kan brukes med ordinær sykkel.

Ulike forslag

I forstudiet er det gjort en befaring og det gis forslag til rundturløype. Etappe én er en trasé på bilvei og traktorvei fra verdensarvsenteret på Gardsøya, til taubanen opp til Gullsvågfjellet. Det er også sett på muligheten for å realisere en sykkeltrasé over Skjeggemoen i terrenget.

Etappe tre går på bilvei fra Skjeggemoen til brua over Grimsøysundet. Etappe fire kan gå i terrenget, men hvor traseen skal ta av må avklares med fylkeskommunen. En sannsynlig løsning er fra fylkesveien over Nordpurka. Velges denne strekningen må det fjernes en del masse og steiner, legges duk og fylles på med grus eller annen masse.

Etappe fem kan gå på bilvei og traktorvei fra Jansvika til Aspåsen hvor veien stanser. I forstudiet stilles det spørsmål om det er mulig å realisere en sykkeltrasé videre til Kjellarhaugen uten å berøre verneområdet og naturreservatet. Et eventuelt forprosjekt kan avklare dette.

Etappe seks kan være en trasé på bilvei og traktorvei fra Kjellarhaugen til verdensarvsenteret.

– Hele denne rundturen fra start til slutt ved verdensarvsenteret er cirka 38 kilometer, sier Almlid og legger til at det er muligheter for mange avstikkere på rundturen.

Flere grunneiere

Almlid poengterer at det også er mulig med et utgangspunkt i denne rundturløypa, å utvikle mindre rundturer.

Under befaringen ble det klart at det var tre områder der det var helt nødvendig å etablere nye traseer i terrenget for å kunne realisere rundturløypa. Befaringen viser i følge Almlid at dette er mulig, men vil kreve ressurser for å tilfredsstille kravene til fremkommelighet for flere ulike brukergrupper med mellom 1,2 til 1,5 meter bredde på traseene. Almlid fremhever viktigheten av å satse på høyere kvalitet på traseene enn tradisjonelle stisyklingstraseer.

Det understrekes at alle de foreslåtte terrengsykkeltraseene er avhengig av et positivt samarbeid med grunneiere. Det er totalt ti ulike grunneiere som berøres av forslagene.

– Dette forslaget har litt av alt, men i et forprosjekt må man gå opp traseene, beregne og prosjektere slik at dette kan legges ut på et anbud for innhenting av priser. Dette må gjøres ordentlig, legger Gunnar Almlid til.

I økonomiplanen er det satt av totalt 1,5 millioner kroner til utvikling av sykkelturisme på Vega fordelt over tre år, men ordfører Andre Møller sier at utfordringen fremover er kapasitet.

– Vi har veldig mange prosjekter gående nå. Rådmannen må lage en sak på dette, og så får vi diskutere om vi har kapasitet eller ikke da, sier Andre Møller som en avrunding på orienteringssaken.

