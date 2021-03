Strømutkobling på Vega

Nyheter

Mandag ettermiddag er strømmen koblet ut for enkelte abonnenter på Vega. Ifølge Lineas strømbrudd-oversikt er 75 abonnenter uten strøm, og det startet kl. 14.45.

Lineas oversikt viser at det er en planlagt utkobling. BAnett får tips om at det skal være sendt ut melding om at den skyldes arbeid på nettet som vil vare til cirka kl. 17.

