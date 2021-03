Det er i allefall ikke slik at kvinner skal endre seg og bli mer som menn.

Nyheter

En oversikt fra Frivillighetsregisteret viser at det i dag er 37 prosent kvinnelige styreledere i norske lag- og foreninger. 40 prosent har kvinnelig nestleder. Dette er nesten helt lik andel som i 2010. Samtidig viser tallene at noen flere kvinner er styremedlemmer. 47 prosent av styremedlemmene er kvinner, selv om dette er litt mindre enn for 11 år siden.