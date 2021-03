Nyheter

Siste: Klokken 09.20 melder TTS at ferjesambandet Horn-Andalsvåg innstilles inntil videre på grunn av været. Like etter kom meldingen om at sambandet Horn-Igerøy også ligger stille. Hurtigbåten mellom Brønnøysund og Rørøy er innstilt resten av dagen på grunn av værforholdene.

Det er meldt sterk vind lørdag.

Melder opp mot full storm lørdag Ifølge meteorologen blir det mye vind og snøbyger som vil gi vanskelige kjøreforhold.

Følg skipstrafikken her.