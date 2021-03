To anløp kansellert - værforbehold til Minland

Nyheter

Torghatten Trafikkselskap melder at anløpene til Ylvingen på Igerøy-Horn-sambandet onsdag 3. mars fra Horn klokken 07.30 og Igerøy klokken 21.00 kanselleres på grunn av lavt tidevann.

Senere melder Boreal at det tas værforbehold på sambandet Tjøtta-Forvik for anløp av Mindland ut dagen.

«Tjøtta» tar anløp av Minland etter avgang fra Forvik klokken 12.10 og Tjøtta 15.25.

Rettelse: Etter innspill TTS er saken retten onsdag klokken 13. Opprinnelig sto det at to avganger på Igerøy-Horn var kansellert. Det riktige er at anløp til Ylvingen er kansellert.