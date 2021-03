Ståle fyller 70 - jobbet på båt i 50 av dem

Nyheter

De fleste som har reist inn og ut av regionen med ferje det siste halve århundret har nok møtt Hestås i billettkøen. Som 68-åring ble han feiret for sine 50 år som matros og billettør i TTS, da var han også BA-gjest. Der ble det konstatert at den påtroppende pensjonisten han fylte 70 om to år, men Hestås var ikke sikker på at han var ferdig på dekk selv om pensjonistalderen var nådd.