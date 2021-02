Siri Kalvig-ledet klimaselskap kjøper seg inn i Torghatten

Nyheter

– Torghatten vil ta i bruk fremtidens klimateknologi for grønn transport. Ferjer og busser er kritisk infrastruktur i Norge. Tilgjengelig, klimavennlig og rimelig kollektivtransport er sentralt for å løse klimautfordringen. Nysnø investerer for å muliggjøre dette, sier Eivind Egeland Olsen, investeringsdirektør i Nysnø i en pressemelding.