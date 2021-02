Det tok politikerne en time å få stemt ferdig i én sak

Nyheter

Det er ikke første gang det er problemer med votering i saker i kommunestyret i Brønnøy. Når man gjennomfører møter på Teams er normal praksis at man avgir stemmene skriftlig i chat-vinduet. Tidligere har det vært problemer med at folk er usikre på hvilke forslag de stemmer over, og hvem som skal stemme hva og hvordan. Dette skjer for all del også noen ganger i fysiske kommunestyremøter.