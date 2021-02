Nyheter

– Vår hovedoppgave er å få pasienten fram til behandling og hjem igjen. Det kan enkelte ganger være litt av et puslespill, da enkelte har særskilte behov, samt at vi har en utfordrende geografi her på Helgeland. Det er svært gledelig at pasientene er så fornøyd. Reisen til og fra er en viktig del av ivaretakelsen av Helgelandssykehusets pasienter, sier Arve Smedseng, områdesjef for Pasientreiser i en pressemelding.