Torsdag får nærmere to tusen aksjonærer 7 milliarder kroner

Det står i en børsmelding som er publisert på Torghatten ASAs nettsider. Konsernet opplyser videre at alle vilkår for EQTs kjøp av aksjer nå er innfridd. Det nevnes blant annet at EQT-eide Hati, et selskap EQT har opprettet for å gjennomføre selve oppkjøpet, har fått beskjed fra konkurransetilsynet om at tilsynet ikke vil gripe inn i transaksjonen.