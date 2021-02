Kalvhaugen-tomter får krav om bruk: – Har stått stille for lenge

Nyheter

BA har ved flere anledninger omtalt kjøpet av tomter i boligfeltet Kalvhaugen på Trælnes. Onsdag vedtok et enstemmig kommunestyre å kjøpe syv boligtomter for totalt 100.000 kroner, og å sette av 250.000 per tomt til opparbeidelse, totalt 2,45 millioner kroner.