Vaksinering forsinkes av stopp i leveranser

Nyheter

Kommuner over hele landet melder om stans i vaksineleveranser. Dette gjelder også Brønnøy. Assisterende helse- og velferdssjef Tonje Johansen i Brønnøy opplyser at man denne uken, og antakelig kommende uke, ikke vil få noen nye vaksinedoser.

Kun revaksinering

- Det vi ser at både for uke 8, og første varsel på uke 9, er at vi kun får doser til revaksinering. Vi trodde vi skulle få cirka 100 nye doser denne uken, men det får vi ikke. Vi har fått 100 doser av AstraZeneca-vaksinen, men disse vil fortrinnsvis gå til helsepersonell - fordi denne vaksinetypen ikke er egnet for folk i risikogrupper.

Johansen må også korrigere informasjon som ble gitt til BAnett mandag. Der informerte kommunen om at alle i aldersgruppen 75-84 år har fått én vaksinedose.

- Dette var feil. Det riktige er at vi er godt i gang med denne gruppen, og at cirka halvparten har fått en dose, sier Johansen.

Skal kvalitetssikre

BAnett har i løpet av mandag og tirsdag blitt kontaktet av flere brønnøyværinger i denne aldersgruppen som sier de verken har fått vaksine eller tilbud om dette. Johansen sier kommunen tirsdag vil kvalitetssikre at alle som skal ha fått et tilbud i denne gruppen har fått det.

- Innbyggerlistene vi forholder oss til hentes fra folkeregisteret. Det kan være at noen bor her, men av en eller annen årsak ikke er registrert i Brønnøy hos folkeregisteret. Jeg vil derfor oppfordre folk i Brønnøy i aldersgruppen 75-84, som ikke nå har fått tilbud om vaksine, til å ta kontakt med kommunen, sier Johansen.

Sjekk hvor mange som er vaksinert i din kommune her.

Slik går det med vaksineringen i Sømna Beboere ved sykehjemmet som takket ja til vaksinen er nå fullvaksinert.

FHI mener å se effekten av vaksinering av eldre Færre innleggelser på sykehus og færre dødsfall gjør at Folkehelseinstituttet (FHI) nå mener at vi begynner å se effekten av koronavaksinering blant eldre.

Håper på normal sommer, frykter ny bølge Assisterende helsedirektør Espen Nakstad håper varmere vær og fortsatt gode smittevernrutiner kan gi en mer normal sommer.

De mellom 75-84 år i Brønnøy får vaksinen to uker før planen Brønnøy får dobbelt opp med vaksinedoser neste uke, og fredag sendes det ut melding til alle innbyggere mellom 75 og 84 år med tilbud om vaksinering neste uke.