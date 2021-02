Kommunen beklager feil informasjon

Nyheter

Tirsdag måtte Brønnøy kommune rette koronainfomasjon som var gitt dagen før. Det var ikke riktig at alle i aldersgruppen 75-84 år hadde fått én vaksinedose.

- Det riktige er at vi er godt i gang med denne gruppen, og at cirka halvparten har fått en dose, forklarte assisterende helse- og velferdssjef Tonje Johansen i Brønnøy kommune.

I et leserbrev får kommunen kritikk for dette. Stig A. Høyvik, konsulent i politisk sekretariat i kommunen beklager på det sterkeste at vaksinestatusen som ble gitt mandag ble feil.

- Dette beklager vi på det sterkeste og legger oss flate for det, skriver han til avisen, og oppklarer:

- Det riktige skal være at i aldersgruppen 75 til 84 har cirka 50 prosent fått dose nummer én. Det betyr også at halvparten i denne gruppen har vært i kontakt med kommunen den ene eller andre veien og fått avtale om vaksinering.

Noen vaksiner er ferskvare, og tilgangen varierer fra uke til uke. Det aller viktigste er at ingen doser går til spille. Derfor kontaktes et visst antall innbyggere for at alle doser skal kunne settes og ikke forspilles. Første kontakt gjøres med SMS via Varsling24. Deretter kontakter kommunen den enkelte.

Når Brønnøy blir tildelt 100 doser, blir derfor 100 avtaler gjort. Da avtales også tidspunkt for dose nummer to.Utover våren vil vaksinetilgangen sannsynligvis øke. Og planen er at innen sommeren skal alle som takker ja, få sin vaksine.