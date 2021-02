Sånn sikrer Brønnøy at alle kontaktes om vaksine

Nyheter

Fungerende leder i Brønnøy pensjonistforening Ragnvald Dundas sier foreningen har sendt en formell henvendelse til Brønnøy kommune for å forsikre seg om at eldre blir kontaktet på en «relevant måte» når vaksinering tilbys.

– Kommunalt ansvar

– Det viser seg at flere pensjonister ikke svarer på om de har fått tilbudet. Det er et ganske stort problem. Nå har vår forening fått anmodning fra pensjonistforbundet sentralt om å ta kontakt med pensjonister i Brønnøy for å forsikre seg om at de har fått tilbud. Jeg er ikke sikker på at det er vårt ansvar, det mener jeg det er kommunens ansvar. Det er ikke alle som er koblet til digitale plattformer. Vi synes det kan være greit at kommunen tar ansvar og orienterer innbyggerne på en slik måte at alle er med. Vi har sendt skriv om dette til kommunen, der vi anmoder om en praksis om at alle får relevant beskjed, sier Dundas.

Brønnøy kommune har tidligere bedt pårørende om bistand for å få orientert kommunens aller eldste om vaksinering, også dette er Dundas skeptisk til.

– Jeg mener det er kommunens ansvar å sørge for at folk får relevant beskjed, det handler om den enkeltes integritet, mener han.

Kommunen tar kontakt «manuelt»

Vaksinering skjer slik at enkelte grupper er prioritert. Per uke 8 er man kommet til aldersgruppen 75-84 år, der alle har fått én dose. Stig Høyvik i Brønnøy kommune sier at de har vært i kontakt om vaksinering med alle som tilhører grupper som har vært prioritert frem til nå.

– Alle som er i grupper som skal være vaksinert er spurt, og alle som takker ja til vaksine er vaksinert, sier han.

– Og om dere ikke får svar, så tar dere kontakt manuelt?

– Ja, selvfølgelig.

– Ivaretar personvern

Brønnøy kommune bruker et system som heter Varsling24, som er en SMS-tjeneste. Med de aller eldste innbyggerne har man gått inn «veldig manuelt». Kommunen har altså også gutt i media og bedt folk spørre egne foreldre, familie og naboer om de har fått beskjed.

– Dundas mener dette kan gå ut over den enkeltes integritet, hva tenker du om det?

– Det overlater jeg til dem som er kvalifiserte. De som stiller spørsmål og får svar om vaksine har helsefaglig bakgrunn som ivaretar personvernet. Det skal settes cirka 11.000 doser før sommereferien, da er det krevende å ringe rundt til alle, ni av ti svarer digitalt, sier Høyvik.