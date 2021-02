Mona Fagerås topper SVs stortingsliste

Nyheter

Det opplyser fylkespartiet selv i en pressemelding lørdag.

– En ære

Mona Fagerås er fra Vestvågøy, og Fagerås mener det er en ære.

– Dette er større enn da jeg ble valgt for 4 år siden. Dette følges som er bragd, og det er ingen selvfølge at jeg ble gjenvalgt. Dette er en stor ære og et stort ansvar, sier Fagerås i pressemeldingen.

Fagerås sitter i dag på Stortinget for Nordland og var mellom 2015 og 2017 fylkesråd for næring i Nordland. Hun har bakgrunn som lærer og arbeidet som rektor da hun ble fylkesråd.

Åshild Pettersen fra Vefsn er leder i Nordland SV.

– Jeg er overbevist om at dette er det beste laget til å sende Mona på tinget atter en gang og sørge for at Norge får en ny regjering, sier Pettersen i meldingen.

Disse kandidatene ble valgt:

1. Mona Fagerås (f.1972), Vestvågøy.

2. Christian Torset (f.1970), Sortland.

3. Andrea Sjøvoll (f.1992), Oslo (født i Bodø).

4. Åshild Pettersen (f.1986), Vefsn.

5. Nilofar Nori (2001), Hadsel.

6. Vegard Johan Lind-Jæger (f.1984), Narvik.

7. Ingrid Lorentzen Kildal (f. 1980), Rana.

8. Reinert Aarseth (f.1957), Meløy.

9. Line Tollefsen (f.1978), Vestvågøy.

10. Yngve Skei (f.1957), Dønna.

11. Svenn-Egil Knutsen Duolljá (f.1967), Hamarøy

12. Eilert Horn (f.1953), Brønnøy.

13. Aase Refsnes (f. 1984),Steigen.

14. Astrid Tove Olsen (f.1960), Bodø.

15. Geir Ketil Hansen (f.1956), Narvik.