YR advarer om underkjølt regn

Lørdag har YR sendt ut gult farevarsel for is.

Farevarslet gjelder fra lørdag formiddag til natt til søndag.

«Fra lørdag formiddag er det ventet lokal fare for is på Helgeland på grunn av regn som fryser på bakken. Sent lørdag ettermiddag og kveld er det også lokal fare for is i ytre strøk av Salten», heter det i varselet som gjelder for Helgeland og Salten.

YR anbefaler bruk av brodder og at folk beregner ekstra tid for transport og kjøring, og at folk kjører etter forholdene.

I Trøndelag er forholdene så ille at aviser omtaler det som «kaos», mens politiet i Trøndelag sendte ut denne generelle beskjeden:

«Vi gjentar LA BILEN STÅ! Det er ekstremt GLATT. Underkjølt regn. VTS melder at brøytemannskaper sliter med å komme seg på jobb pga at det er så glatt. Politiets biler sliter med å komme seg på oppdrag.»

Lørdag har politiet i Trøndelag meldt om et stort antall trafikkuhell, vi nevner blant annet at en bil i Leinstrand har sklidd av veien mens den sto i ro.